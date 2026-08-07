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Saipem 7000 Çanakkale Boğazı'ndan Geçiyor

Saipem 7000 Çanakkale Boğazı'ndan Geçiyor
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Doğal gaz boru hattı döşeme gemisi Saipem 7000, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Geçiş nedeniyle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, gemi köprülerden geçebilmek için platformunu 57 metreye düşürdü. Römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde süren geçişin ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan Bahama bayraklı dev vinç gemisi "Saipem 7000", Marmara'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 07.00'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

198 metre uzunluğundaki gemi, köprünün altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

"Pacific Discovery" ve "GH Discovery" römorkörlerince çekilen "Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, "Kurtarma-1", "Kurtarma-13", "Kurtarma-20", "Gemi Kurtaran" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini sürdürdü.

Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Geminin Çanakkale Boğazı'ndan çıkışını tamamlamasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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