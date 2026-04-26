Dev derbide 'Dezenformasyona kırmızı kart' mesajı

Fenerbahçe derbisi, bu kez sadece yeşil sahadaki rekabetle değil, toplumsal farkındalık için atılan anlamlı bir adımla da tarihe geçti. İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmaları kapsamında, futbolcular sahaya dezenformasyona dikkat çeken pankartlarla çıktı.

Milyonları ekran başına kilitleyen dev maç öncesi seremoniye çıkan ezeli rakipler, el ele vererek dezenformasyonun yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Futbolcuların taşıdığı 'Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum' ve 'Etkileşim değil gerçeğe inan, dezenformasyona dur de' yazılı pankartlar, tribünlerden ve sanal medya kullanıcılarından büyük alkış ve beğeni topladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yürekten teşekkür ediyorum. Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor" ifadelerini kullandı.

