DEÜ'de Gazze İçin Bilim Kafe etkinliğine Gazze'den akademisyenler çevrim içi katıldı

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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında " Gazze'de İnsanlık İçin Bilim Üretmek" başlıklı program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Gazze'den akademisyenlerin çevrim içi katıldığı programda, bölgede bilimsel üretimin sürdürülmesi, akademik dayanışma ve yükseköğretimin karşı karşıya bulunduğu koşullar ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Gazze'de yaşanan soykırımın yalnızca insan hayatı üzerinde değil, eğitim, bilim ve yükseköğretim alanlarında da ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Gazze'den akademisyenler bilimsel çalışmalarını anlattı

Gazze İslam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdelraouf A Elmanama, aynı fakülteden Prof. Dr. Mazen Medhat Alzaharna ve Öğretim Görevlisi Renad Ibrahim Abu Dan, çevrim içi bağlantıyla katıldıkları programda akademik faaliyetleri ve Gazze'de soykırımın ortasında devam eden bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.

DEÜ Tıp Fakültesinde eğitim gören Gazzeli öğrenci Dr. Reham Abushar da programa katılarak görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA