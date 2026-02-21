Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, ESYAV'ın iftarında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılcahamam'da düzenlenen iftar programında Türkiye'nin Müslüman kimliğine vurgu yaparak, temsil ettikleri değerlere sahip çıkacaklarını belirtti. Ramazan vesilesiyle zulüm görenlerin yanındayız mesajı verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bu memleketin, bu milletin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz ve kim ne derse desin temsilcisi olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda iftar programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı programda konuşan Destici, ramazanın hayırlı olmasını diledi, Gazze'den Doğu Türkistan'a, Balkanlar'dan Myanmar'a kadar zulüm çeken ve işgal altında olanlar için dua etti.

Mustafa Destici, Ankara İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve Kızılcahamam'da uzun zaman geçirdiğini, bu nedenle Kızılcahamamlılarla birlikte olmaktan, Ramazan-ı Şerif'in tadını birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kızılcahamam'ın dostluğun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin öncü ilçelerinden olduğunu ifade eden Destici, Kızılcahamamlıların vatana, millete ve devlete her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu ülkede uzun yıllar, özellikle 28 Şubat döneminde laiklik adı altında dindarlara, Müslümanlara, vatanseverlere, milletseverlere zulüm yapıldı. Başörtüsüyle çocuklarımız okullara alınmadı. 80 darbesi oldu, bizzat Ankara İmam Hatip'te başörtüsü yasağı uygulandı. 80'li yılların sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu yasak uygulandı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ramazan vesilesiyle okullarımıza bir genelge göndererek ramazanın ruhuna uygun bir şekilde faaliyetler yapılmasını istediğinde, sözde 168 aydın ortaya çıkarak 'laikliğe sahip çıkıyoruz' adı altında bildiri yayınlamışlardır. Öncelikle bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum, evet Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır ve dünya var oldukça da Müslüman olarak kalacaktır. Türkiye asla Talibanlaşmaz ama Türkiye'nin Kübalaştırılmasına da biz asla ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Biz gerici azınlık değiliz. Biz bu memleketin, bu milletin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz ve kim ne derse desin temsilcisi olmaya da devam edeceğiz."

"Burada bir kurumsallaşma gerçekleşmiştir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da birlik ve beraberliğin daim olması temennisi ile bayrama sağlıkla, huzurla ulaşılması yönündeki iyi dileklerini paylaştı.

Vakfın kurumsallaşma sürecine değinen Yıldırım, "Burada bir kurumsallaşma gerçekleşmiştir. Vakfımıza, Milli Emlak'tan, Sayın Çevre Bakanımızdan, Allah razı olsun, 4 bin 275 metrekarelik bir Antares'in hemen arkasında arsa tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, iş insanlarının desteğiyle bu alana bir "Yabanabat ESYAV Külliyesi" inşa edilmesini beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendisi burada yok, ona da teşekkür edeceğim. Şimdi Yabanabat'ın yaylalarında büyümüş devletin, hükümetin yüz akı, devletle Kızılcahamam'ı, Çamlıdere'yi tanıştıran insan Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurum'dur. Kendisinden Allah razı olsun. Biz Kızılcahamam'da okulumuzu kendimiz yaptık, hastanemizi kendimiz yaptık yıllarca. Devleti bilmezdik. Bizimle devleti tanıştıran Murat Kurum'dur. Onun yaptığı hizmetleri hep beraber görüyoruz. Şimdi aramıza değil, ESYAV'a da bu arsa tahsisinde gerekeni yapmıştır. Kendisinden Allah razı olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
