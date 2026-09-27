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Destici, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünde Mavi Vatan'a dikkat çekti

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Destici, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünde Mavi Vatan'a dikkat çekti
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Destici, Mavi Vatan'ı vatan bütünlüğünün ayrılmaz parçası kabul ettiklerini, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduklarını belirtti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, "BBP olarak Mavi Vatan'ı, vatan bütünlüğümüzün ayrılmaz bir parçası kabul ediyor; Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunuyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü' ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanmasının, 27 Eylül 1538'de kazandığı Preveze Deniz Zaferi'nin, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirten Destici, bu büyük zaferle Akdeniz'de Türk hakimiyetinin kesinleştiğini, milletin denizlerdeki cesareti, stratejik aklı ve üstün denizcilik kabiliyetinin bütün dünyaya gösterildiğini bildirdi.

Destici, şunları kaydetti:

"Preveze, yalnızca geçmişte kazanılmış askeri bir başarı değildir. Bugün Karadeniz'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de savunduğumuz haklarımızın; ' Mavi Vatan' adını verdiğimiz deniz egemenliği anlayışımızın tarihi hafızasıdır. Mavi Vatan bir slogan değil; Türkiye'nin denizlerdeki haklarının, enerji kaynaklarının, güvenliğinin ve gelecek nesillerinin korunması meselesidir. Milletimizin kara vatan üzerindeki egemenliği ne kadar tartışılmazsa deniz yetki alanlarımızdaki egemenlik hakları da aynı ölçüde tartışılmazdır.

Denizler, bir milletin yalnızca coğrafyasını değil; ufkunu, kudretini ve geleceğini de belirler. Büyük Birlik Partisi olarak Mavi Vatan'ı, vatan bütünlüğümüzün ayrılmaz bir parçası kabul ediyor; Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunuyoruz. Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı ve bütün deniz kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Türk Deniz Kuvvetlerimizin değerli mensuplarının Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA
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