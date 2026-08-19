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BBP'den Gaziler İçin Adalet Çağrısı

BBP'den Gaziler İçin Adalet Çağrısı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gazilerin hak arayışının kamu düzeni sorunu değil, devletin vefa ve adalet borcu olduğunu belirtti. Terör propagandasına gösterilen tahammül ile gazilere yönelik tutum arasındaki çelişkinin milletin vicdanını yaraladığını ifade etti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıymetli gazilerimizin hakkını aramasını bir kamu düzeni sorunu değil, devletin çözmesi gereken bir vefa ve adalet borcu olarak görmek gerekir" dedi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta, 'Terörsüz Türkiye' sürecini adeta 'devleti dize getirdik, zafer kazandık' edasıyla istismar eden; şehirlerde, toplu yaşam alanlarında ve tribünlerde terör örgütü ve elebaşları lehine bölücü slogan atan, taşkınlık ve provokasyon yapanlara karşı süreç zeval görmesin diye gösterilen tahammül ve sessizlik… Diğer tarafta ise, vatan için canını ortaya koymuş kahraman gazilerin hak arayışının bir kamu düzeni problemi olarak görülmeye başlandığı algısı... İşte bu çelişki, milletimizin çoğunluğunun ortak adalet ve vicdan duygusunu yaralıyor!

Gelinen aşamada mesele, 'Bu devlet kimin yanında duruyor?' sorusunun toplumun vicdanında nasıl yankılandığı noktasında düğümlenmiştir. Toplumun önemli bir kesiminde, terörle mücadelede canını ortaya koyan ve bugün hak arayan gazisine karşı devletin eli sert, terör örgütü propagandasına karşı eli çekingen ve yumuşak görünüyorsa; bunun adı sadece iletişim problemi değil, devlet-millet bağını zedeleyen ağır bir vicdan problemidir. Kıymetli gazilerimizin hakkını aramasını bir kamu düzeni sorunu değil, devletin çözmesi gereken bir vefa ve adalet borcu olarak görmek gerekir."

Kaynak: ANKA
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