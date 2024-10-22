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Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösteren BBP lideri Mustafa Destici, "Yeni bir çözüm sürecine de, binlerce şehidimizin katili terörist başının tecridinin kaldırılmasına da, umut hakkına da, hele hele Gazi Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz. Teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yapan Bahçeli, bu hafta yeni bir çağrı yaptı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ OLAY OLDU

Tecritinin kaldırılması durumunda Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısına katılmasını ve 'terörün bittiğini ilan etmesini' isteyen Bahçeli, bu takdirde kendisine 'umut hakkının' kullandırılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki geldi.

"ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ"

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya, "Tecrit' değil 'ceza' (tahliyesiz müebbet-idam), 'anlaşma' değil 'hukuk', 'umut hakkı' değil 'pişmanlık ve af dileme'... Gazi Meclis, hainlerin, ihanetlerinin propagandasını yapacakları ya da günah çıkartacakları bir yer değildir. Yeni bir 'Çözüm Süreci', ilk denemedeki hataların ve sürecin sonunda gördüğümüz tahribatın yeniden yaşanmasından başka bir şey olmayacaktır. Velhasılı; Yeni bir çözüm sürecine de, binlerce şehidimizin katili terörist başının tecridinin kaldırılmasına da, umut hakkına da, hele hele Gazi Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz. Teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır" sözleriyle tepki gösterdi.

Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz
Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (26)

hüseyin akgül:

zerre sevmem seni destici ama bu sefer doğru konuşmuşsun

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oguz:

salı verin küçük enişteyi :)

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yanıtYanıtla
Defenestration Enjoyer:

helal sana

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yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Destici seni kimse takmıyor ki

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3
yanıtYanıtla
Volkan Cetin:

vallahi . AKP .MHP. chp si tamamı ülkeyi satıyor şuan buna destek veren herkes ihanet içindedir

13
20
yanıtYanıtla
VATANDAŞ:

İktidara sadakat duygusu vatana ihanet duygusundan büyük gelememiş dicem de şahıs şaibeli.

24
8
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

Aferim bıdık doğru konuşmuşsun

21
9
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Ali Güner:

Denizde ne takarlarya %0,000000000001 oyun kadar konuşursun yani kes sesini

18
8
yanıtYanıtla
ismail Yasin:

bu adamın da hiç bir ayarı yok.. etkisiz eleman

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Serkan Aygun:

Destici seni

4
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