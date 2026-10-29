Destatis, Almanya'da 2 milyon 648 bin Türk kökenlinin yaşadığını bildirdi

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Almanya'da 2 milyon 648 bin Türk kökenlinin yaşadığı ve Türk kökenlilerin toplam nüfusun yüzde 3,2'sini oluşturduğu belirlendi.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'da yaşayan Türk kökenlilere ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre 2025 itibarıyla Almanya'da 1 milyon 361 bini erkek, 1 milyon 287 bini kadın olmak üzere 2 milyon 648 bin Türk kökenli yaşıyor.

Bunların yaklaşık 1,5 milyonu Almanya'ya kendisi göç etti, 1,2 milyonuna yakını ise Almanya'da doğdu.

Ülkede 2025'te yaşayan Türk kökenlilerin yaş ortalaması 42 olarak kaydedilirken, Türk kökenli nüfus Almanya'daki toplam nüfusun yüzde 3,2'sini oluşturuyor.

İki ülke arasında imzalanan işgücü anlaşması kapsamında 1961-1973 yıllarında Almanya'ya göç eden ve 2025'te ülkede yaşayan Türklerin sayısı 216 bin olurken bu grubun 125 bini "misafir işçi", geri kalanını ise aile üyeleri oluşturuyor.

Türkiye'de doğan ve 2025'te Almanya'da yaşayanların 484 bini 1974-1989, 409 bini 1990-2007, 54 bini 2008-2013 ve 307 bini 2014-2015 yıllarında ülkeye göç etti.

Almanya'ya göç eden ve 2025'te ülkede yaşayan Türk kökenlilerin bu ülkede ortalama kalma süresi 32,4 yıl, ülkeye geldiklerinde yaş ortalaması ise 19,6 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede yaşayan Türkiye doğumlu göçmenlerin yüzde 64'ü aile birleşimi ve aile kurma gibi ailevi nedenlerle Almanya'ya göç etti.

Türk kökenlilerin yüzde 48'i çifte vatandaşlığa veya sadece Alman vatandaşlığına sahipken, Türkiye'den göç edenlerin yüzde 28'inin, Almanya'da doğanların da yüzde 74'ünün Alman vatandaşlığı bulunuyor.

En fazla Türk kökenli Kuzey Ren-Vestfalya'da

Almanya'da Türk kökenli nüfusun yüzde 32'sinin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşadığı belirtilirken, bu eyaleti yüzde 18 ile Baden-Württemberg, yüzde 12 ile Bavyera ve yüzde 10 ile Hessen takip etti.

Türk kökenli nüfusun toplam nüfus içindeki payının en yüksek olduğu eyaletler ise yüzde 6,6 ile Bremen, yüzde 5 ile Berlin ve yüzde 4,8 ile Kuzey Ren-Vestfalya oldu.

1961-1973 yıllarında Almanya'ya göç eden ve halen bu ülkede yaşayan "misafir işçilerin" ortalama 78 yaşında olduğu ifade edilirken, 2025 yılında Türk kökenliler, Almanya'da 15-64 yaş arasındaki toplam çalışan nüfusun yüzde 3,5'ini oluşturdu.

Türk kökenli çalışanların iş gücü piyasasındaki sektörel dağılımında bazı meslek gruplarının öne çıktığına işaret edilerek 2025'te temizlik mesleğindeki çalışanların yüzde 9,8'ini, tekstil ve deri sektöründekilerin yüzde 6,7'sini, metal üretimi ve işleme alanında çalışanların da yüzde 6,6'sını Türk kökenliler oluşturdu.

Buna karşılık hukuk ve yönetim, reklam ve pazarlama ile öğretmenlik ve eğitmenlik alanlarında Türk kökenli çalışanların oranı yüzde 1,8'de kaldı.

Kaynak: AA