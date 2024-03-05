Malta'da trafik kazasında hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın katili 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Malta'da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, kardeşini öldüren katil Jeremie Camilleri'nin 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilk sürecin tamamlandığını belirterek, "Alabileceği maksimum ceza 40 yıldı. Onu da aldık, itiraf ettirerek aldık en azından. Attığımız adımların doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Malta'nın Gzira kentinde 18 Ocak 2023'te arkadaşlarıyla doğum gününü kutladıktan sonra kaldırımda yürüdüğü sırada Fransa- Malta vatandaşı Camilleri'nin kullandığı aracın ezmesi neticesinde hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın ölümüne ilişkin Malta'da açılan dava bugün sonuçlandı ve Camilleri suçlu bulunarak 40 yıl hapse mahkum edildi.

Valetta Adliyesi'ndeki karar duruşmasında aile üyeleriyle beraber hazır bulunan ve en başından beri hukuk mücadelesini sürdüren Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, kararın açıklanmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Duruşmanın Maltaca yapıldığını bu nedenle çok fazla bir şey anlamalarının mümkün olmadığını belirten Kaya, duruşmayı Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin sağladığı tercüman vasıtasıyla takip ettiklerini anlattı.

Derya Kaya, "Kadın yargıçtı. Yargıcın yüzünden, ses tonundan anlayabildiğimiz şey bayağı öfkeli olduğuydu. Bütün süreci Maltaca okudu. Sonra da kendi yorumunu ekledi. Yargıç şunu söylemiş; 'Bana kalsa bu davada verilecek ceza, ömür boyu hapistir. İtiraf ettiğin için yasalar, 40 yıl ceza vermeme izin veriyor. Dolayısıyla ben yapılan 37 yıllık anlaşmayı feshedip, 40 yıl ceza veriyorum.' Üzerine de etrafa verdiği zarardan yaraladığı insanlardan vesaire cezaları da paraya çevirip, yanılmıyorsam 27 bin avro civarında tazminat çıkardı. Bunu ödeyemediği her süre için de hapis cezasına ilave yapılacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu noktada hakimin itiraf anlaşmasına dayanarak savcılığın istediği 37 yılın üzerinde ceza vermesi sebebiyle savunma tarafının 2 haftalık bir itiraz süresinin olduğunu, itiraz edilirse davanın jürili aşamaya geçeceği bilgisini verdi.

Derya Kaya, avukatlarının da kendisinin de savunma tarafından bu karara bir itiraz geleceğini düşünmediğini söyledi.

Kararı nasıl karşıladıkları sorulan Derya Kaya, "İlk süreç tamamlandı. Adım adım ilerleyeceğiz." dedi.

Kaya, bu dava için annesi, kız kardeşi, teyzeleri ve amcası da olmak üzere kalabalık geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ilk süreci bu kadar hızlı kapattığım için, şu an doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü bir kez daha yıkıldıklarını, başa döndüklerini gördüm. Annem, kardeşim, diğer aile üyeleri yıkıldı. O katili görmek kolay bir psikoloji değil. Herkesin kaldırabileceği bir durum değil. Çelik gibi sinirlere sahip olmak lazım. Bir kayıp yaşayan aile de ne yazık ki o kadar güçlü sinirlere sahip olamıyor. Ben bu süreci, bu anlaşmayı böyle sürükleyerek kapattığım için doğru karar verdiğime inanıyorum. Bir de alabileceği maksimum ceza 40 yıldı. Onu da aldık, itiraf ettirerek aldık en azından. Attığımız adımların doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz."

İkinci aşamada atacakları adımların ne olduğu sorusuna da Derya Kaya, "İkinci aşama da tazminat aşaması. İtirafa ve bu karara dayanarak ayrı bir dava olacak. Bizim avukatlarımız açacak." cevabını verdi.

Derya Kaya, aile üyeleri olarak dün Pelin'in hayatını kaybettiği noktayı ziyaret ettikleri bilgisini de paylaştı.

Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023'te saat 01.00 sularında Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, bir restoranın önünde yürüyen Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin, aracından inerek Kaya'ya taş attığını, yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektroşok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı. Camilleri, çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023'te İstanbul'da toprağa verilmişti.

Olay gününden beri tutuklu yargılanan ve suçunu hep inkar eden Jeremie Camilleri, bu yıl 5 Şubat'ta ifade değiştirerek Kaya'yı öldürdüğünü itiraf etmiş, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti. Bunun üzerine, savcılık ve savunma tarafı itiraf anlaşması üzerinde mutabık kalmış, Kaya ailesi de yargılamanın daha fazla uzamaması ve katilin bir an önce ceza alması için itiraz etmeyerek buna rıza göstermişti.

Abla Derya Kaya, Instagram'dan bu konuya dair yaptığı paylaşımda, "Kaya ailesinin bu trajedinin kaybedeni olduğunu ve Pelin'in bir daha geri dönmeyeceğini, acının hiçbir zaman dinmeyeceğini bilmenizi isterim. Katilin en ağır cezayı hak ettiğini düşünsek de adaleti bir an evvel sağlamak adına, sürecin zor ve yorucu doğasını göz önünde bulundurarak daha hızlı bir şekilde sonuca varılması için savcılık ofisi tarafından yapılan görüşmelerde tarafımıza danışıldığını ve bu görüşmelerde yer aldığımızı, itiraf anlaşmasının şartları konusunda anlaştığımızı teyit edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Kaya'nın katili Camilleri, 5 Mart'taki davada 40 yıl hapse mahkum edilmişti.