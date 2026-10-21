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Dervişoğlu, Fakıbaba'dan İYİ Parti'den ve milletvekilliğinden istifa bekliyor

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Dervişoğlu, Fakıbaba'dan İYİ Parti'den ve milletvekilliğinden istifa bekliyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları üzerine partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları üzerine, "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti'den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları üzerine, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti'den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

FAKIBABA NE DEMİŞTİ?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti'ye geçerken 'Ne mutlu Türküm diyene' dememişimdir, 'Türkiye milliyetçisiyim' demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" demişti. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, TBMM yapılacak oylama sürecinde "evet" oyu kullanacağını da açıklayan Fakıbaba, ayrıca Mekke Anlaşması'na destek vereceğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA
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