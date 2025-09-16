Derviş Zaim ve Prof. Dr. Necmi Karul'a Onur Ödülü

Usta yönetmen Derviş Zaim ile Prof. Dr. Necmi Karul, III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde (UMFF) onur ödülü alacak.

Festivale ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Ülgen (İyilik) ile Mergen (Bilgelik) ödülleri 30 Eylül'de Çanakkale Troya Antik Kenti'nde yapılacak kapanış töreninde takdim edilecek.

Festivalin simgesel ödülleri olan Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik), sinema sanatındaki yenilikçi diliyle uluslararası alanda saygın bir yer edinen yönetmen Derviş Zaim ile arkeoloji ve kültürel miras alanındaki çalışmalarıyla Anadolu'nun kadim geçmişini aydınlatan Prof. Dr. Necmi Karul'a verilecek.

Mitolojik anlatıları sinema ve dijital oyunlarla buluşturarak, kültürel mirası düşünce dünyasıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan festival, bu yıl "Mitoloji ve Kadın" temasıyla 22-30 Eylül'de İzmir, Aydın Efeler, Manisa, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenecek.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yollarının yanı sıra Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi MxIncubation'ın katkılarıyla gerçekleşecek.

Festivalde film gösterimleri, paneller, söyleşiler, kısa film ve dijital oyun yarışmalarıyla disiplinler arası içerik sunulacak.

Direktörlüğünü Gülşah Elikbank'ın, sanat yönetmenliğini Gökmen Küçüktaşdemir'in üstlendiği festival, "İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla yola devam ediyor.