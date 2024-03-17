Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
Katıldıkları bir yarışmada dereceye giren Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kaymakam Mustafa Demirelli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları paylaşan Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise kız öğrencilerin yüzünü sansürledi. Yaşanan gelişme büyük tepki çekerken, İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün bir süre sonra bu paylaşımı sildiği dikkatlerden kaçmadı. Resmi makamlardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılarında dolayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, öğrencileri ağırladı.
ZİYARETE İLİŞKİN FOTOĞRAF PAYLAŞILDI AMA...
Ziyaret sonrası Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kız öğrencilerinin yüzlerinin sansürlendiği görüldü.
TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIM SİLİNDİ
Sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir açıklama yapmadı.