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Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi

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Katıldıkları bir yarışmada dereceye giren Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kaymakam Mustafa Demirelli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları paylaşan Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise kız öğrencilerin yüzünü sansürledi. Yaşanan gelişme büyük tepki çekerken, İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün bir süre sonra bu paylaşımı sildiği dikkatlerden kaçmadı. Resmi makamlardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılarında dolayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, öğrencileri ağırladı.

ZİYARETE İLİŞKİN FOTOĞRAF PAYLAŞILDI AMA...

Ziyaret sonrası Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kız öğrencilerinin yüzlerinin sansürlendiği görüldü.

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIM SİLİNDİ

Sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir açıklama yapmadı.

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

BUĞRA EMRECİKSİN:

2024 yılında uğraştığımız şeylere bak.

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Bazen düşünüyorum bu Dünya da medeni, akıllı insanların olduğu, adaletin, düzenin, kanunun olduğu, zekaya değer verilen, bilimin ve teknolojinin el üstünde tutulduğu o kadar güzel ülke varken adına TÜRKİYE denilen bu acı, dert, keder, ıstırap dolu topraklarda doğmak ve yaşamak için ne günah işledim.? İnsanlarımızın kafa yapısı, düşünce yapısı AFGANİSTAN ile eşdeğer düzeyde, kusura bakmayın ben bu ülke de yaşamak istemiyorum çünkü acı çekmekten, dertten, kederden bıktım, usandım artık.

yanıt482
yanıt41
Erhan Papila:

Kişisel verilerin korunması kanunu diye bir şey var. Onun için çağdaşlık nutukları atan kesim biraz saygı göstersin. Herkesin özel hayatını saklı tutmak hakkı

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mstfa Uygr:

Millieğitim de veli izni ve öğrenci izni olmadan suret paylaşmak yasaktır,onan dolayı sansürlenir.

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MANAM 61:

lavuk cekmesin o zamam

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sade vatandaş:

çok güzel salladın daha önce buna benzer yüzlerce haberde böyle bir şey olmadı

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Yargı Dağıtır:

Madem kendin hariç herkesi sansürleyeceksin çekme fotoyu daha iyi

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mstfa Uygr:

Yönetmelik gereği paylaşılmaz.

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Dkdkd Suwike:

sansürü kaymakam değil milli egitim yapıyor

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Ali Bayat:

Kocaeli Sakarya bölgesinde anormal şeyler oluyor, tarikatların yuvası haline geldi adeta.

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