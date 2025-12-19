Park halindeki minibüs, caddeden D-100 kara yoluna düştü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeyken hareket eden bir minibüs, duvardan düşerek D-100 kara yoluna yoruldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeyken hareket eden minibüs, caddeyi kot farkıyla ayıran duvardan D-100 kara yoluna düştü.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanında park halinde olan 41 P 9952 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle hareket edip, caddeyi kot farkıyla ayıran duvardan D-100 kara yolunda düştü. Minibüsün arkası kara yoluna temas ederken, önü caddede kaldı. İhbarla bölgeye polis ekipleri, sevk edildi. Minibüs, bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.