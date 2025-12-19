Haberler

Park halindeki minibüs, caddeden D-100 kara yoluna düştü

Park halindeki minibüs, caddeden D-100 kara yoluna düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeyken hareket eden bir minibüs, duvardan düşerek D-100 kara yoluna yoruldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeyken hareket eden minibüs, caddeyi kot farkıyla ayıran duvardan D-100 kara yoluna düştü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanında park halinde olan 41 P 9952 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle hareket edip, caddeyi kot farkıyla ayıran duvardan D-100 kara yolunda düştü. Minibüsün arkası kara yoluna temas ederken, önü caddede kaldı. İhbarla bölgeye polis ekipleri, sevk edildi. Minibüs, bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title