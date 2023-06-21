İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hallyev'e yardım ve yataklık yapmaktan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Derin donduruculu dehşetin zanlısı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hallyev'e yardım ve yataklık yapmaktan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı'daki bir evde, geçtiğimiz pazar günü Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetleri bulunmuştu. Cinayetlerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Saparmurad Hallyev'i Çeşme'de kıskıvrak yakalamıştı.

Cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev ile birlikte, kendisine yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla Afgan uyruklu H.G.H, Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. O şüpheliler de Haliyev ile birlikte adliyeye sevk edildi. Katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.