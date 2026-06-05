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Mardin-Derik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

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Mardin'in Derik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde el sanatları, giyim, pastacılık ve resim gibi kurslarda hazırlanan ürünler ziyaretçilere sunuldu.

MARDİN'in Derik ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yılsonu sergisi açıldı.

Derik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Kale Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Aydın Ayaydın Öğretmenevi bahçesinde sergi düzenlendi. Açılışa Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, Milli Eğitim İlçe Müdürü Cengiz Kılınç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergide el sanatları, giyim, pastacılık, geleneksel zeka oyunları, optik kodlama ve resim kurslarında hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

'HAFTA BOYUNCA ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 40 usta öğreticimizle el sanatları, giyim, pastacılık, geleneksel zeka oyunları, optik kodlama ve resim kurslarımızın ana sergisini açtık. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Sabırla hazırlanan ürünlerimizi ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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