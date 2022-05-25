Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler - Haberler

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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil, virajda dereye uçtu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil, virajda dereye uçtu. Suya gömülen aracın üzerine çıkan sürücü Celal Gücer ile eşi Zeynep Gücer, gelen ekipler tarafından uzatılan halatla kurtarıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çamlıhemşin ilçesinin Zilkale köyü yakınlarında meydana geldi. Celal Gücer yönetimindeki 61 AEP 308 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda dereye uçtu. Gücer ile yanındaki eşi Zeynep Gücer suya gömülen aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timi, Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzatılan halatla Gücer çiftini kıyıya çıkardı. Çift, tedbir amaçlı ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Çamlıhemşin, Otomobil, Kaza, Rize, Güncel, Haberler

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