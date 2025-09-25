Dereyanı Köyü İlk ve Ortaokulu Törenle Açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından tadilatı yapılan Dereyanı Köyü İlk ve Ortaokulu, törenle hizmete açıldı.

MÜSİAD Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sektör Kurulu tarafından bir süre önce tadilatına başlanan, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Konur köyüne bağlı Dereyanı mezrasındaki okul, eğitime hazır hale getirildi.

Okul önünde düzenlenen açılış programında konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari ve Şemdinli'nin huzurun, kardeşliğin ve sevginin pekiştiği, insanların birbirlerine olan nezaket ve sevgisinin arttığı kadim bir kültürün merkezinde bulunduğunu söyledi.

Kentte 4 bin 400 öğretmenin, 434 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrenciye eğitim verdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin daha iyi imkanlara sahip olması, eğitim-öğretim kalitelerinin artırılması için MÜSİAD ailesi öncülüğünde burada yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli olan bu pırıl pırıl gençlerimizin hayat yolculuklarına ne kadar güçlü bir donanımla devam edecekleridir. Bu çalışmanın ana öznesi öğretmenlerimizdir. Onlar da buradaki emeğin bir parçası. Yapılacak her türlü çalışmayı onların yardımcısı olarak görüyor, velilerle birlikte sorumluluk alıyoruz. Coğrafyanın zorlu şartlarına rağmen çocuklarımıza 24 saat hizmet eden değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum."

"Bu çocuklar bu vatanın çiçekleridir"

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir ise okulu onarmanın heyecanı ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Eğitimi ve çocukların geleceğini çok önemsediklerini dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

"Bir çocuk, bir gelecek, birlikte Türkiye' dedik. Çünkü bir çocuk değişirse, bir gelecek değişir, birlikte değişirsek Türkiye güçlenir, güzelleşir. Ülkemizin en doğusundaki bu köy okulunda olmak bizim için sıradan bir ziyaret değil, bu bir sorumluluk, bir gönül borcudur. Çünkü bu toprakların çocukları, terörden uzak, güvenli ve modern sınıflarda, korkusuzca hayal kurmalı, kardeşlik duygularıyla büyümeli ve geleceğe umutla hazırlanmalıdır. Bugün burada attığımız adım, Terörsüz Türkiye için güçlü bir vizyon çerçevesinde önemli bir katkıdır. Bu topraklarda yankılanan her çocuk kahkahası, birlik ve beraberliğimizin sesi, bu çocuklar ise bu vatanın çiçekleridir. Onları sevgiyle büyütürsek, vatanımız yeşerir, geleceğimiz güçlenir."

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu aktardı.

MÜSİAD yetkililerine teşekkür eden Şakar, "Tek ricamız, bu çalışmaların ilk ve son olmaması. Şemdinli'de huzur, Hakkari'de hayat var. İş insanlarımızı bölgemizde görmek istiyoruz. Bugün tam anlamıyla bir fırsat dönemi yaşıyoruz. İş dünyamızın burada varlık göstermesi, sadece bizler için değil, tüm bölge için büyük bir anlam taşıyor." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çelik ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, MÜSİAD Hakkari Şube Başkanı Adnan Öveç ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz katıldı.