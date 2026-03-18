Derecikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi, dua edildi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, gösteri yaptı.

Programa Kaymakam Sezai Demirci ve Belediye Başkan Vekili Fesih Ekinci katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
