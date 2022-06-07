Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı - Haberler

Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Emirhan Pehlivan - Güncel
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RİZE'de düştüğü derede yaralı bulunan karaca, ekipler tarafından kafese konulup, iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.
RİZE'de düştüğü derede yaralı bulunan karaca, ekipler tarafından kafese konulup, iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.
Güneysu ilçesinde vatandaşlar dere yatağında yaralı bir karaca görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) haber verdi. İhbar üzerine gelen DKMP ekipleri, ayağının kırıldığını tespit ettikleri karacayı, kafese koyup, iş makinesinin kepçesiyle yola çıkardı. Yaralı karaca tedavi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Güncel