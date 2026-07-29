Dere yatağına uçan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına uçan motosikletin sürücüsü Asodallah T. (27), yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halinde olan Afganistan uyruklu Asodallah T. yönetimindeki 11 MA 0319 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağından çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı