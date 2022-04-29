Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü; şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu - Haberler

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Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü; şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Niğde'de İbrahim Çinioğlu'nu tabancayla öldürüp, dere kenarına attığı belirlenen Harun Işık gözaltına alındı. Evinde kanlı giysiler de bulunan Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde'nin Dolusavak mevkisinde dün hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve dere kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü; şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu

KANLI GİYSİ DETAYI OLAYI AYDINLATTI

Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.Cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık, gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanlı giysiler dikkat çekti. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Silah, Güncel, Haberler

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