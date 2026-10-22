Dera'da İsrail baskınında öldürülen Down sendromlu Suriyeli toprağa verildi

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DERA (AA) – İsrail askerlerinin bu sabah Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemele köyüne düzenlediği baskında öldürülen Down sendromlu Muaz el-Baeer, son yolculuğuna uğurlandı.

Annesini ve babasını daha önce kaybeden Baeer'in cenazesi, Dera'da kaldırıldığı hastaneden alınarak yaşadığı Cemele köyüne getirildi.

Baeer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, tekbir getirildi ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail askerlerinin bu sabah Dera'nın batı kırsalındaki Cemele köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu özel gereksinimli bir Suriyelinin yaşamını yitirdiği, bir Suriyelinin ise alıkonulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA