Üye Girişi
Haberler
Depremzedeye düşen para teslim edildi

Depremzedeye düşen para teslim edildi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki akaryakıt istasyonunda parasını düşüren Hataylı depremzedenin parası teslim edildi. İzmir'den memleketi Hatay'a doğru otomobiliyle yola çıkan depremzede Turan Demirtaş, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada cebinden bir miktar döviz ve lira düşüren Demirtaş, aracıyla yoluna devam etti. Akaryakıt istasyonu çalışanı Ömür Çetni, düşürülen parayı bularak iş yeri sahibi Lütfü Ayyıldız'a teslim etti. Demirtaş, yolda parasını düşürdüğünü fark edince istasyonla telefonla iletişime geçti. İş yeri sahibi Ayyıldız, düşürdüğü paranın kendilerinde olduğunu Demirtaş'a söyledi. Akaryakıt istasyonuna dönerek parasını teslim alan Demirtaş da çalışan Çetni'yi ödüllendirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki akaryakıt istasyonunda parasını düşüren Hataylı depremzedenin parası teslim edildi.

İzmir'den memleketi Hatay'a doğru otomobiliyle yola çıkan depremzede Turan Demirtaş, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada cebinden bir miktar döviz ve lira düşüren Demirtaş, aracıyla yoluna devam etti.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Ömür Çetni, düşürülen parayı bularak iş yeri sahibi Lütfü Ayyıldız'a teslim etti.

Demirtaş, yolda parasını düşürdüğünü fark edince istasyonla telefonla iletişime geçti.

İş yeri sahibi Ayyıldız, düşürdüğü paranın kendilerinde olduğunu Demirtaş'a söyledi.

Akaryakıt istasyonuna dönerek parasını teslim alan Demirtaş da çalışan Çetni'yi ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel

Karahisar Hatay İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title