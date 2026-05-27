Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşen konutlarda ilk bayram heyecanı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 10 bin 860 konuta yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni ve sağlam evlerinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşası tamamlanan konutlara yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut GYO koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent, Güneşevler, Yahya Kemal ve Aslanbey mahallelerinde 10 bin 860 bağımsız bölümün inşası tamamlandı.

Yeni konutlarına kavuşan depremzede aileler, Kurban Bayramı'nı evlerinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Çifte bayram yaşıyoruz"

Evine kavuşan Halil Köşker, AA muhabirine, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konutlarının eskisine göre daha sağlam ve kullanışlı olduğunu belirten Köşker, "Bu evimiz eskisinden daha güzel, daha ferah ve daha kullanışlı. Devletimizin yaptığı konutlar daha sağlam. Bu Kurban Bayramı'nı kendi evimizde geçiriyoruz, yani çifte bayram yaşıyoruz." dedi.

Depremzede Bayram Kaplan ise konutların güvenli ve modern şekilde inşa edildiğini belirtti.

Kaplan, "Asrın felaketinden sonra buna asrın başarısı diyebilirim. Gerçekten çok sağlam ve güzel evler yapıldı. Sosyal donatı alanları da yapılmış. Bunlar çok güzel şeyler." diye konuştu.

Depremzede Şeyma Kaplan da bayramı ilk kez yeni evlerinde geçirecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bu bayramı ilk kez evimizde geçiriyoruz. Çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu. Misafirlerimizle birlikte güzel bir bayram geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

