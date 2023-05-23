Depremzedeler için verilen konsere, bilet yerine yardım paketleriyle girdiler

BURSA'da Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için konser verdi. Koro üyeleri, konsere giriş için bilet satmak yerine, izleyicilerden depremzedeler için hazırlanan yardım paketi istedi. Depremden etkilenen 11 ilin yöresel türkülerinin seslendirildiği ve halk oyunlarının sahnelendiği konseri izlemeye gelenler, bebek bezinden diş macununa, kadın ayakkabısından bakliyat ürünlerine kadar, depremzedeler için hazırladıkları paketlerle konser salonuna geldi.

Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu, yaşları 40 ile 75 arasında değişen hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanlar için harekete geçti. Kadın kıyafetleri dikerek bölgeye gönderen, topladıkları bağışlarla depremzede üniversite öğrencilerine burs veren dernek üyeleri, düzenledikleri konserle de onlar için yardım paketleri topladı. Koro üyeleri, konsere giriş için bilet satmak yerine, izleyicilerden depremzedeler için hazırlanan yardım paketi istedi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '11 İl İçin Tek Ses, Tek Nefes, Tek Yürek Türkiye' konserini izlemeye gelenler, bebek bezinden diş macununa, kadın ayakkabısından bakliyat ürünlerine kadar, depremzedeler için hazırladıkları paketlerle konser salonuna geldi. 813 kişilik salon tamamı dolarken, 175 üyesi bulunan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Dr. Aysel Gürel'in şefliğinde 120 korist ile sahne aldı. 3 saat süren konserde, 11'i depremden etkilenen illerin yöresel türküleri olmak üzere, 16 eser seslendirildi. Konserin açılışında ise yine tamamı koro üyelerinden oluşan 40 kişilik halk oyunları ekibi sahne aldı.

Sadece sosyal projelerle değil, Türkiye'nin tanıtımında da aktif olarak rol aldıklarına dikkat çeken Gürel, şu ana kadar 8 ülkede konser verdiklerini belirterek, "175 kişiyiz şu an. Değil Bursa'nın, Türkiye'nin halihazırda dünyanın tek korosu diye düşünüyoruz. 8 ülkede konser verdik. En son Kıbrıs'taydı ve önümüzdeki ay Bulgaristan'a davet edildik. Bulgaristan'da konser vereceğiz. Amacımız Türk kültürünü, Türk müziğini dünya ülkelerine tanıtmak. Bunu da başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Bizi farklı kılan sanıyorum, yaptığımız müzik türleri, interaktif olmamız ve sosyal projeler yararına, farkındalık yaratmak adına verdiğimiz konserler oluyor. Bu yüzden de hem Türkiye'de hem dünyada çok ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.