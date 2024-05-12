Üye Girişi
Haberler

Depremzede Kardeşler Anneler Gününde Anne ve Babalarının Mezarını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 3 kardeş, Anneler Günü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden anne ve babasının mezarına ziyarette bulundu. İskenderun Gençlik Merkezi personeli ve gönüllülerin de katıldığı ziyarette, kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 3 kardeş, Anneler Günü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden anne ve babasının mezarına ziyarette bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda kalan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden Mehmet ve Çiğdem İşçi çiftinin enkazdan kurtarılan çocukları Yusuf (16), Melisa (13) ve Yağmur İşçi (12), Anneler Günü dolayısıyla ebeveynlerinin mezarlarını ziyaret etti.

İskenderun Gençlik Merkezi personeli ve gönüllülerin de katıldığı ziyarette, kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, AA muhabirine, depremin ardından gönüllü gençlerle arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Merkez personeli ve çalışmalarda yer alan gençlerle hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Keskin, özel günlerde aileleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü İskenderun Gençlik Hatay Yaşam Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title