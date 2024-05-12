Depremzede Kardeşler Anneler Gününde Anne ve Babalarının Mezarını Ziyaret Etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 3 kardeş, Anneler Günü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden anne ve babasının mezarına ziyarette bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda kalan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden Mehmet ve Çiğdem İşçi çiftinin enkazdan kurtarılan çocukları Yusuf (16), Melisa (13) ve Yağmur İşçi (12), Anneler Günü dolayısıyla ebeveynlerinin mezarlarını ziyaret etti.

İskenderun Gençlik Merkezi personeli ve gönüllülerin de katıldığı ziyarette, kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, AA muhabirine, depremin ardından gönüllü gençlerle arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Merkez personeli ve çalışmalarda yer alan gençlerle hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Keskin, özel günlerde aileleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.