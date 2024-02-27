Depremzede kadın, annesini ve oğlunu kaybetti, kendisi omurilik felçli kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde annesini ve 10 aylık oğlunu kaybeden kadın, tavanın çökmesi ile omurilik felci geçirdiği için iki çocuğuna bakamaz hale geldi. Afetzede kadının tek isteği, iyileşip çocuklarına bakabilmek.

Onikişubat ilçesi Hasancıklı konteyner kentte hayatını sürdüren 38 yaşındaki Ayşe Bayrak, depremde annesini ve 10 aylık bebeğini kaybetti. Oturduğu apartmanın 3-4 saniye içerisinde çöktüğünü söyleyen Bayrak, "6 Şubat depremde çarşı merkezde 3 çocuğumla birlikte depreme yakalandım. Emek Apartmanı'nda oturuyordum. Deprem esnasında annemi ve 10 aylık oğlumu kaybettim. İki çocuğum ve ben kurtarıldık. Ben omurilik felci kaldım. Fizik tedavi görüyorum. Evimiz 3-4 saniye içerisinde tamamen çöktü. Çocuklarım yaşam üçgeni dediğimiz iki koltuk arasında kaldı. Küçük oğlum kucağımdaydı. Tavan çökünce, ben ayaktaydım oturmaya bile fırsat bulamadan tavan vurdu ve yere düşürdü. Oğlum karnım ve bacak arama sıkıştı. Tavan çökünce direkt başından aşağıya belimi kıra kıra indi, omuriliğime kitlendi. ve ben o esnada bacaklarımı kaybettiğimi anladım ve şok geçirdim" dedi.

"Ailemin seslerini duyunca kendi adıma değil ama çocuklarım adına çok sevindim"

Oğlunu 2 saat içinde kaybettiğini belirten Bayrak, "Oğlumu da ellerim arkaya fırladığı için çıkaramadım. Oğlumu 2 saat içinde kaybettim. Oğlumun kaybetmeden önce hırıltılarını duydum. Ellerimi zorla arkadan çektim ve parmağımla ağzını yokladığımda son nefesini veriyordu ve kumlar dolmuştu. Parmağımla çektim ve tekrar bir hırıltısı geldi. Tekrar parmağımı götürdüğümde dili boğazına kaçmıştı. İlk iki buçuk saat içerisinde oğlumu kaybettim. İki çocuğum daha vardı. Kızımın sesi hiç çıkmıyordu. Onu da kaybettiğimi düşünüyordum. ve benim durumum gittikçe kötüye gidiyordu. Bir tek oğlumun sesi geliyordu, 'anne biz buradan nasıl çıkacağız, biz buradan çıkamayacağız, öleceğiz' diyordu. Ben de onu teselli etmek için, daha çok panik olmaması için, o halimle bile, oğlum yapacak bir şey, Rabbim büyük, çıkarırsa çıkarır çıkarmazsa teslim olacağız gibi teselli ediyordum" ifadesini kullandı.

"Biz nasıl bağırıyorsak komşularımın da sesleri hep geliyordu" diyen Bayrak, "Sabah olduğunda ailemin dışarıdan sesleri geliyordu. Ailemin seslerini duyunca kendi adıma değil ama çocuklarım adına çok sevindim, onların kurtulacağı için. Akrabalarım beni kurtarırken ben kendimi kaybetmişim. Ben gözlerimi hastanede açtım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ABD'den yeni gelmiş bir doktorla görüştüğünü, omurilik pili ve hücre yenilenmesini içeren bir tedaviden bahsettiğini, ayağa kalkabilmesi için bir ihtimal olan bu özel tedavi için 2 milyon 200 TL istendiğini anlatan Bayrak, "Bu rakam bizim için çok yüksek. Şu an elimizden bir şey gelmiyor tekrar ayağa kalkabilmem için" diye konuştu.

(FZL-FKE-SO-Y)