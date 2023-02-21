Depremzede fırsatçılığı; ev kiraları yüzde 40 arttı

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği illerden Konya'da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında değişen artışla kiraya vermeye başladı. Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev, 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde, o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar" dedi.

? Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, o bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Konya'ya göç eden depremzedelerden bazıları kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bunu fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı.

Fiyat artışlarının yüzde 30 ila 40 civarında olduğunu vurgulayan Altınay, "Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev, 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar" ifadelerini kullandı.