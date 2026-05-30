Bakan Kurum, depremzede ailenin bayram sevincini paylaştı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Ufuk ve Neslihan Uzungündeş çifti, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerine taşındı. Bakan Murat Kurum, ailenin bayram sevincini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabında, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Ufuk ve Neslihan Uzungündeş çiftinin yeni evlerindeki bayram sevincine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; nakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde inşa edilen 2 bin 93 konut, depremzedelere teslim edildi. Teslim edilen konutlardan biri de Uzungündeş ailesine yuva oldu. 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden çift, çocukları 3 aylıkken yapılan kurada yeniden ev sahibi olduklarını öğrendi. Çadırda ve daha sonra kiralık evde kalan aile, yeni konutlarına taşındı. Bakan Kurum da ailenin yeni evinden görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

'HER BİR EŞYASINI KOYARKEN MUTLULUK YAŞADIK'

Görüntülerde yer alan Ufuk Uzungündeş, deprem döneminde eşinin hamile olduğunu belirterek, "Eşim hamileydi. Çadırda kalıyorduk, o süreç çok zordu. Mecbur kiraya çıkmak zorunda kaldım. Oğlum oldu, 3 ay içerisinde ev çıktı, şans oldu. Kurada ev çıktığını öğrenince uzak bir mesafeden babamın yanına koşarak 'Baba ismim çıktı' diye gittim. O an ailede büyük bir sevinç oldu. Çünkü insan şaşırıyor, 'bir evim var' diyorsun. Kapıyı açtığımızda 'Oh, burası bizim ev mi?' dedik. İçeri girip tek tek odaları gezdik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bu ev bize hayat gibi, bir şans gibi geldi. Misafirlerimiz geliyor, 'Ne kadar geniş yapılmış, çok güzel olmuş' diyorlar. Murat Bakanımız bize söz verdi, yerine getirdi. Bizim gözümüzde sadece bakan değil, ağabeyimiz gibiydi" dedi.

'BU EVLE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUK'

Neslihan Uzungündeş ise deprem sonrası yaşadıkları süreci anlatarak, "Hamileliğim konteynerlerde, çadırlarda geçti. Çeyiz yapmışsın, emek etmişsin, bir anda hepsi gitmiş. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok. Bu evle biz yeniden doğmuş gibi olduk. Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize. Bu eve geldiğimizde 'Bebeğe oda yaparım, şurası yatak odamız olur, burası oyun alanı olur' diye hayaller kurmaya başladık" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
