AFAD ve valiliklerden yapılan, 'Sahillerden uzak durun' uyarısı kaldırıldı

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki depremin ardından AFAD, Antalya Valiliği ve Mersin Valiliği'nden vatandaşlara, "Sahillerden uzak durun" çağrısı gelmişti. AFAD, 2 saat sonra Kandilli uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarıyı Kandilli ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta 15 gün önce meydana gelen 7,7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.07'de ise bu kez Samandağ'da 5,8'lik deprem oldu.

AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

"50 SANTİMETREYE KADAR YÜKSELME RİSKİ"

AFAD'dan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

ANTALYA VE MERSİN'DEN UYARI

AFAD'dan sonra Antalya Valiliği ve Mersin Valiliği de sosyal medyadan vatandaşları uyardı. Vatandaşlara "Sahillerden uzak durun" çağrısı yapıldı.

İKİ SAAT İÇİNDE UYARI KALDIRILDI

AFAD, iki saat sonra uyarının kaldırıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.