Depremlerden etkilenen Malatya'da kalıcı konutların inşası sürüyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, 66 rezerv alandaki konutların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Güvenli, konforlu yeni bir Malatya inşa ediyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Battalgazi ilçesi Göztepe ve Tandoğan mahallelerini kapsayan 39. Bölge Rezerv Alan'daki örnek daireleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu rezerv alanda 662 konut, 62 iş yeri, 1 fırın ile 1 taziyeevinin bulunduğunu belirtti.

Deprem konutlarının yapım sürecinin hız kesmeden devam ettiğini anlatan Yavuz, "Göztepe ve Tandoğan'ı kapsayan rezerv alanda, bir yılı dolmadan tahliye, yıkım ve yapımı tamamladık. Hemşehrilerimizi hayal ettikleri konutlara kavuşturuyoruz. Rezerv alanlar tamamlandıkça, kurayla sıcak yuvalarına taşınacaklar. Güvenli, konforlu yeni bir Malatya inşa ediyoruz. Tüm Malatya'da 'iyi ki' dedirtecek bir şehir ortaya çıkacak." dedi.

Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın desteğiyle yürütüldüğünü hatırlatan Yavuz, milletvekilleri, belediyeler ve muhtarların koordinasyonunun önemli olduğunu vurguladı.

Yavuz, devletin depremden itibaren merhametle hareket ettiğini vurgulayarak, "Devletimiz güçlüdür, kimseyi kimsesiz bırakmamıştır. Kardeşlerimizin elini sımsıkı tutmuş, şefkatle kucaklamıştır. Hayırlı olsun." diye konuştu.