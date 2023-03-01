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Depremle yarılan tarlalardan yüzeye su çıktı

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Depremle yarılan tarlalardan yüzeye su çıktıKAHRAMANMARAŞ Elbistan'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından kırsal mahallelerde yarılan tarlalardan yüzeye su fışkırdı.

Depremle yarılan tarlalardan yüzeye su çıktı

KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından kırsal mahallelerde yarılan tarlalardan yüzeye su fışkırdı.

Tekrar çekilen suların tarlada bıraktıkları izleri ve yarıkları gören vatandaşlar, durum karşısında hayrete döndü. Merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin, binalar kadar da doğaya ve arazilere verdiği zararlarla ilgili her gün farklı bir detay ortaya çıkıyor. İlçeyi adeta yerle bir eden ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrasında ilçeye bağlı Güvercinlik ve Karaelbistan Mahalleleri'nde arazilerde derin yarıklar oluştu. Yüzeye vuran sular, tarlaları çamur deryasına çevirdi. Fay hattının oldukça derin yarıklar oluşturdu. Çatlaklardan fışkıran suların ise geri çekildiği, yarıkların etrafındaki çamurlardan anlaşılıyor.

Arazileri dolaşan vatandaşlar ise, karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını ve endişelerini gizleyemiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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