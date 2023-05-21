- Depremin yaraları GSB yurtlarında sarılıyor

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda kalan depremzedeler, depremin yaralarını GSB yurtlarında sarıyor.

Ülke genelindeki bütün GSB yurtlarında hizmet verilen depremzedeler; barınma, yemek, içecek gibi temel ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yurtlarda, depremden etkilenen vatandaşlarımız için ayrıca birçok başlıkta çeşitli etkinlikler, eğitimler, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülüyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrası çeşitli GSB yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlar, yurtlarda verilen hizmetlere ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirirken, depremin yaralarını sarmalarında yetkililerin gösterdiği yakın ve samimi ilginin büyük öneme sahip olduğunu kaydettiler.

"Hizmetleri sonsuz"

Deprem felaketinden sonra yaralarını GSB yurtlarında saran depremzede vatandaşlardan Emine Taşdemir, "GSB Yurdu'na Gaziantep'ten torunlarımla birlikte geldim. Yurtta sağ olsunlar bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz. hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür, teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Diğer depremzedelerden Hanife Erdoğan, "GSB Yurdu'na Hatay'dan geldim. Süreç boyunca personelden, en baştakine kadar hepsinden Allah razı olsun. İmkanlar dahilinde hiçbir dediğimiz reddedilmiyor. Bütün vatandaşların ihtiyacı gideriliyor. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ederiz" derken, Serdar Oğuzhan ise,

"Buraya 8 kişilik bir aile olarak geldik. İmkanlarımız gayet iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda

Gençlik merkezinin düzenlediği bir etkinliğe geldik. O etkinlik çerçevesinde lunaparka, oyun alanlarına geldik. Oğlumu kızımı oynatıyorum. Biraz olsun depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Evimizde gibiyiz"

Adıyaman'dan gelen Veysel Pekaydın,

"Burada, evimizde gibiyiz. İçeriler sıcak. Sıcak suyumuz var. Yemeğimiz veriliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çocuk bezinden, mamasına kadar genel zaruri ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanıyor. Şu anda gayet kendi evimizde gibiyiz. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullanırken, Gülistan Ceylan ise, "Hatay'da evim yıkıldı. Sonra sağ olsunlar bizi burada kabul ettiler. Allah razı olsun müdürlerimiz çok iyi, çok ilgileniyorlar çok iyi bakıyorlar" dedi. Hataylı depremzede Pördiye Cellat da, "Depremin ardından gönüllüler bizi buraya getirdi. Çok şükür burada bize yuva açtılar, yuva oldular Bütün eksiğimizi karşıladılar. Allah onlardan razı olsun. Müdüre hanım kapıdaydı, sağ olsun direk sardı beni. 'Korkma bir şey yok' dedi. Bize çok moral oldu. Müdürümüz her zaman yanımızda. Eksik olmayın sağ olun hepiniz iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.