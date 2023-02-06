Depremin vurduğu Kilis'te son durum! 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde hissedildi. Birçok kentte yıkım ve can kaybı yaşanırken Kilis'te de durum ciddiyetini koruyor. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır." ifadelerini kullanıldı.

Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Valilik, ikinci bir emre kadar Kilis genelinde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

BOTAŞ'TAN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI

BOTAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb. kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."