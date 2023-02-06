Depremin vurduğu Diyarbakır'da 7 katlı bir binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük yıkıma neden oldu. Sarsıntıdan etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır'da 7 katlı binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. Binanın içinde yaşayan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

22 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Yaklaşık 30 saniye süren ve birçok kentte yıkıma sebep olan depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 22 artçı deprem meydan geldi.

YIKIM ANI KAMERALARA YANSIDI

Depremin önemli ölçüde hissedildiği ve yıkımların yaşandığı Diyarbakır'da 7 katlı bir binanın yıkım anı kameralara yansıdı. Binanın içinde yaşayan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

7 BİNA YIKILDI 6 ÖLÜ 79 YARALI VAR

Bölgedeki son durumu paylaşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su farklı noktalarda 7 binanın yıkıldığını şuana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 79 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Enkaz alanında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Su, 12 kişinin deenkaz altından çıkardığını ifade etti.