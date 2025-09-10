Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Farkındalık Çalıştayı Yapıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde, "Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Farkındalık Çalıştayı" düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ortaklığında hayata geçirilen, Türkiye Ulusal Ajansınca Erasmus kapsamında desteklenen, "PASS" projesi çerçevesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen çalıştay, ASBÜ Sezai Karakoç Salonu'nda yapıldı.

İlki 6-8 Temmuz'da İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştayın ikincisine, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) Müdürü Doç. Dr. Burcu Uysal, üniversitelerin ve çeşitli kurumların temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Arkan, bir üniversitenin en önemli rollerinden birinin topluma liderlik yaparak, geleceğe hazırlaması olduğunu söyledi.

Arkan, üniversite olarak yaşanan depremlerde insanlara psikoterapi desteği verdiklerini belirterek, "Deprem ülkemizin bir gerçeği, buna yapacak bir şey yok. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Burada önemli olan bu gerçeğe ne kadar hazırlanıldığı, maddi manevi kayıpların ne kadar minimize edildiğidir. Ülkelerin kaderini belirleyen önemli şeylerden birisi kurumların, insanların beraber iş yapabilmesidir." dedi.

ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkçapar da çalıştayın önemine değinerek, ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İPAM Müdürü Doç. Dr. Uysal'ın da bir konuşma yaptığı çalıştayda, deprem bölgesinde görev almış çeşitli kişilerin tecrübeleri, bu tecrübelerin psikososyal etkileri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar değerlendirildi.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından sunum ve oturumlarla devam etti.

Çalıştayda elde edilen bulguların, bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan karar alıcılara sunularak, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.