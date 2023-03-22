Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 bin konutun temeli atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 17 bin 902 konutun temelinin atılacağını söyledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla insanımız depremde hayatını kaybederken, bölgedeki yapıların ise birçoğu kullanılamayacak hale geldi. Kalıcı konutların inşası için çalışmalar hızla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

46 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konuşan Kurum, "Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 46 bin 300 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz." dedi.