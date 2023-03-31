Depreme Rönesans Rezidans'ta yakalanan anne ve çocuklarının cenazeleri kimsesizler mezarlığında bulundu

HATAY'ın Antakya ilçesindeki depreme Rönesans Rezidans'taki dairelerinde yakalanan 4 kişilik aileden Dalia Shayah (37) ile çocukları Haya (12) ve Ahmet Marvan'ın (6) cenazeleri 52 gün sonra kimsesizler mezarlığında bulundu. Baba Muhammed Shayah'tan (44) ise hala haber alınamadı. Haya'nın, okuduğu özel okulda girdiği Türkiye çapındaki sınavda, 500 tam puan alıp 1'inci olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu kentlerden Hatay'da, Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği rezidansta birçok kişi de kayboldu. Depremden günler geçmesine rağmen çok sayıda kişiden de haber alınamadı. Suriyeli Muhammed Shayah, eşi Dalia Shayah ve çocukları Haya Shayah ve Ahmet Marvan Shayah da depreme, bu sitedeki evlerinde yakalandı. Evleri, Rönesans Rezidans A2 Blok'ta olan Dalia Shayah ve çocukları Haya ve Ahmet Marvan'ın cenazeleri kimsesizler mezarlığında bulundu.