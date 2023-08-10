Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da korku ve paniğe neden oldu. Deprem anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.

Depreme AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasında

ADIYAMAN - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Adıyaman'da korku ve paniğe neden oldu. Deprem AVM'de yakalana vatandaşları panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'te meydana gelen deprem Adıyaman'da hissedildi. Depremin hisseden vatandaşlar, evlerinden ve bulundukları yerlerden kendilerini cadde ve sokaklara attı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremde Adıyaman'da her hangi bir yıkımın yaşanmadığı öğrenildi.

Depremle birlikte sokaklara inen vatandaşlar, " Oldukça korktuk, depremi baya hissettik burada. Umarız bir daha yaşanmaz" diye konuştu.