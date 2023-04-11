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Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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