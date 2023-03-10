Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirtti. Bakan Koca, başvuru için son günün 15 Mart olduğunu belirterek, "Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 il için atama yapılacağını duyurdu. Twitter hesabındaki paylaşımlarında Bakan Koca, diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama gerçekleştirileceğini belirtti.

12 BİN 700 ATAMA YAPILACAK

Bakan Koca, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası: "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

BİN 881'İ UZMAN HEKİM OLACAK

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

"SON GÜN 15 MART"

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

"YERLEŞTİRMELER NOTER HUZURUNDA YAPILACAK"

Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek. Detaylı bilgi için: https://pbs.saglik.gov.tr"