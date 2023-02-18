Depremde Zeugma Mozaik Müzesi hasar görmedi

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem, Gaziantep'te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'nde herhangi bir hasara yol açmadı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem, Gaziantep'te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "2 büyük depremin ardından herhangi bir eserimizde ve sütunlarımızda hasar yok. Belirlenen tarihte yeniden kapılarımızı açacağız" dedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem, aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 38 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde birçok tarihi alan da ya yıkıldı ya da hasar gördü.