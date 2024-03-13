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Depremde yıkılan şehrin sokaklarında hayat mücadelesi

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Hatay'da çocukluğundan beri seyyar satıcılık yapan Bülent Aksoy, depremde evi yıkılan şehrin sokaklarında hayat mücadelesine devam ediyor.

Karış karış bildiği sokaklarda ekmek parasını kazanıyordu, şimdiyse ömrünün geçtiği sokakları tanıyamaz hale geldi

HATAY - Hatay'da çocukluğundan beri seyyar satıcılık yapan Bülent Aksoy, tanıyamaz gele geldiği enkaz kentin sokaklarının arasında hayat mücadelesine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Şehirde yaşayan insanların bir gecede hayatları değişmiş ve kentte yaşayan çoğu insanın hayatları olumsuz etkilenmişti. Afetzede vatandaşların yeniden yaşama başlaması için esnaf, vatandaşlar kendilerine tahsis edilen prefabrik iş yerlerinde yeni bir yaşama başlamışlardı. Depreme Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yakalan Bülent Aksoy, depremden önce Antakya'nın sokaklarını gezerek seyyar satıcılık yapıyordu. Depremde annesi ve babasıyla sağ kurtulan 47 yaşındaki Aksoy, depremden 3 ay sonra kentte gelerek işinin başına geçti. Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi'nde tanınmaz hale gelen sokaklarda seyyar satıcılık yapan Aksoy; halı, havlu, çarşaf ve çorap satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Depremde evi yıkılan Aksoy, yıkılan şehrin sokaklarında hayat mücadelesine devam ediyor.

"O geceyi hatırlamak istemiyorum"

6 Şubat depremlerine uykusunda yakalanan Bülent Aksoy, "6 Şubat depremlerinde yatıyorduk. Bir anda sarsıntıya uyandık. Dışarıdan bağırış ve çığlık sesleri geliyordu. Dışarda kötü bir hava vardı. Komşulara yardıma koştuk. Allah kimseye yaşatmasın. O geceyi hatırlamak istemiyorum" dedi.

"Şuan gezdiğim zaman çoğu yeri tanıyamıyorum"

Çocukluğumdan beri seyyar satıcılık yaptığını ifade eden Aksoy, "Antakya'nın sokaklarını gezdiğim için seviniyorum. Genelde havlu, halı, çarşaf ve çorap satıyorum. Depremden 3 sonra şehrime geri döndüm. Şehrime döner dönmez işimin başına geçtim. Hayata tutunmamız lazım, şehrimizi bırakıp gitmeyeceğiz. Şehir dışında olduğumuzda kalbimiz buradaydı. Günümü kurtaracak şekilde kazanıyorum. Seyyar olduğum için şehrin sokaklarını kapı kapı gezdiğimden dolayı her yeri bilirdim. Şuan gezdiğim zaman çoğu yeri tanıyamıyorum. Yıkılan bir şehrin sokaklarında hayat mücadelesine devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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