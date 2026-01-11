Depremde Yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İlişkin, Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Verilmedi; Dosya Kapatıldı

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile ilgili, valiliğin eski başhekimler ve eski il sağlık müdürleri hakkında soruşturma izni vermeme kararına yapılan itirazları reddetti, dosya kapatıldı. Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan ve uzuv kaybı yaşayan Leman Yarıkkaya'nın eşi Vahit Yarıkkaya, dosyanın kapatılmasını kabul etmediklerini belirtti.

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yıkılması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılık soruşturma izni istedi, Valilik vermedi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastane binasının yaklaşık 10 yıla yayılan yazışmalarla depreme dayanıksız olduğunun bilindiği, buna rağmen gerekli tahkik ve güçlendirme işlemlerinin yapılmadığını tespit ederek, 10 yıllık süreçte görev alan İl Sağlık Müdürleri Mustafa Kiremitçi, Sebahattin Yılmaz, Ümit Mutlu Tiryaki ile aynı süreçte başhekimlik görevlerinde bulunan Ömer Akın, Bayram Kerkez, Mustafa Erdoğan, Kemal Günal, Mahmut Bayrakçıoğlu, Yunus Doğramacı ve Sıtkı Sönmez hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Hatay Valiliği, hastanenin eski başhekimleri ve Hatay İl eski sağlık müdürleri hakkında, "binanın 2012 yılında olası bir depreme karşı dayanıksız olduğunun tespit edilmesine rağmen deprem güçlendirme işlemlerinin yaklaşık on yıl boyunca tamamlanamaması" nedeniyle ilgililerin sorumluluğu iddiasına ilişkin soruşturma izni vermedi.

Aileler ve Başsavcılık itiraz etti

Valiliğin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede yakınlarını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar itiraz etti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, soruşturma izni verilmemesine dair karara karşı yapılan itirazları reddetti. Daire'nin kararında, "Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; isnat edilen fiilin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olmadığı, itiraza konu kararda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmemesine dair karara karşı yapılan itirazların reddine, kararın ilgililere tebliğ edilmek üzere dosyanın Hatay Valiliği'ne iadesine, kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi" denildi.

"Dosyanın kapatılmasını kabul etmiyoruz"

Depreme hastanede tedavi gördüğü sırada yakalanan Leman Yarıkkaya, depremden 33 saat sonra kurtarıldı, ancak uzuv kaybı yaşadı. Leman Yarıkkaya'nın eşi Vahit Yarıkkaya, hastanenin eski başhekimleri ve Hatay İl eski sağlık müdürlerinin dosyasının kapatılmasını kabul etmediklerini belirtti. Yarıkkaya, "Ölenlerin veya engelli kalanların, psikolojisi bozulanların ailevi hayatı nasıl devam ediyor, bunu soran yok. Eşim, diz üstü amputasyon yaşayan biri olarak, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Adana Şehir Hastanesi'nden aldığımız yüzde 60 engelli raporuna rağmen; malullük şartlarını tam olarak taşımasına rağmen emekli edilmedi; ayrıca çalışabilir raporu verildi" dedi.

İddianameden: "10 yıllık süreçte depreme dayanıksız olduğu biliniyordu"

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'a ilişkin soruşturma izni verildi ve Hambolat hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, hastane binasının yaklaşık 10 yıla yayılan yazışmalarla depreme dayanıksız olduğunun bilindiği, buna rağmen gerekli tahkik ve güçlendirme işlemlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 7 Ekim 2015 tarihli yazısıyla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne eksikliklerin giderilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması yönünde talimat verdiği, ancak bu sürecin tamamlanmadığının anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, ayrıca, 12 Mart 2021 tarihli Bakanlık onayıyla yıkım kararı yetkisinin 81 il valiliğine (il sağlık müdürlüklerine) devredildiği, buna karşın Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün 3 Haziran 2021 tarihli yazısında "yıkım kararı alınan hastane binamız bulunmamaktadır" ifadesini kullandığı aktarıldı.

İddianamede, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın depreme dayanıksız olduğuna ilişkin herhangi bir yıkım ya da tahliye talebinin, hastane başhekimliği ya da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilmediğine, buna karşın, daha önce benzer durumda bulunan başka sağlık yapıları için yıkım kararlarının alındığına dikkat çekildi. Ayrıca, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2016 yılında başka bir sağlık binası için deprem tahkik raporlarına dayanarak yıkım kararı verdiği hatırlatılarak, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası için aynı hassasiyetin gösterilmediği ifade edildi.