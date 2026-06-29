Haberler

Koruyucu aile olduktan sonra evleri çocuk sesiyle şenlendi

Koruyucu aile olduktan sonra evleri çocuk sesiyle şenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Nizip'te yaşayan Gülcan ve Hacı Cemil Bulut çifti, 2 yıl önce koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları depremzede kız çocuğuyla hayatlarının değiştiğini, evlerine neşe ve umut geldiğini belirtti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Gülcan ve Hacı Cemil Bulut çiftinin yaşamı, yaklaşık 2 yıl önce koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları kız çocuğuyla değişti.

Koruyucu aile olduktan sonra yıllardır hayalini kurdukları aile ortamına kavuşan çift, 2 yıldır bakımını üstlendikleri kız çocuğuyla hayatlarına neşe ve umut kattı.

Yaklaşık 33 yıl önce evlenen çift, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yetim kalan çocuklardan etkilenerek Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Bulut çifti, işlemlerin tamamlanmasının ardından o dönem 2,5 yaşındaki E.N'ye koruyucu aile oldu.

Bugün 4,5 yaşında olan küçük kız, çiftin evine yalnızca çocuk sesi değil, yeni bir yaşam düzeni de getirdi.

"Hayatımızın bütün planını ona göre yapıyoruz"

Hacı Cemil Bulut, AA muhabirine, kızlarının ailelerine katılmasıyla günlük yaşamlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Eskiden birçok şeye ilgi duymadığını belirten Bulut, "Çocuk evladım olduktan sonra dünyalar benim oldu. Daha önce hiç parka gitmezdim. Şimdi kızımla parka gidiyor, oyun oynuyor, birlikte geziyoruz. Hayatımızın bütün planını ona göre yapıyoruz." dedi.

Yaklaşık 30 yıl çocuk özlemi yaşadığını dile getiren Bulut, "Kızım artık benim dünyam oldu. Eve geldiğimde beni karşılaması, birlikte vakit geçirmemiz bütün yorgunluğumu unutturuyor. Çocuğu olmayan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ederim." diye konuştu.

"Eskiden evimiz çok sessizdi"

Koruyucu anne Gülcan Bulut da kızlarının evlerine neşe getirdiğini anlatarak, "Eskiden evimiz çok sessizdi. Şimdi evimizin neşesi oldu, bize ses oldu. Onunla oyun oynuyorum, yemek hazırlıyorum, birlikte geziyoruz. Günlerimiz onunla dolu dolu geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kızını öz evladı gibi gördüğünü vurgulayan Bulut, "Çocuklara aile sevgisini hissettirmek çok önemli. Koruyucu aile olmayı düşünenler zaman kaybetmeden başvursun. Bir çocuğun hayatına dokunurken aslında kendi hayatınızın da değiştiğini görüyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi
Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı

Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü

KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü