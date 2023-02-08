Depremde yakınlarını kaybeden vatandaş acı gerçeği Bakan Bozdağ'ın yüzüne haykırdı: Marketlerin kolonlarını kestiler

Diyarbakır'da yerle bir olan Diyar Galeria sitesinin altındaki marketin kolonlarının kesildiği iddia edildi. Kentte incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı gören vatandaşlar, "İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" diye isyan etti.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem ; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşlarımız için zamanla yarış devam ediyor.

"MARKETLERİN KOLONLARINI KESTİLER"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremden en fazla etkilenen illerimizden biri olan Diyarbakır'da açıklama yaptığı sırada bir vatandaş "Bakanım sizinle görüşmek istiyoruz. İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" dedi..

TEPKİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Vatandaşın bu sözleri karşısında şaşırdığı gözlenen Bakan Bozdağ, "Ben geliyorum" dedi ve vatandaşların yanına doğru yürüdü.