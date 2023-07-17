Depremde 'ölü' olarak kaydedilen çocuğun yaşadığı ortaya çıktı

GAZİANTEP'te oturan Suriye uyruklu Abouras ailesinin ortanca çocukları Bakrı'nın (8), Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da 'öldü' olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı. Depremin ardından Mersin'e taşınan aile, bu yüzden okula gidemeyen Bakrı'nın yaşadığını kanıtlamak için hukuk mücadelesi başlattı.

Gaziantep'te yaşayan 4 çocuklu Abouras ailesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar görünce Mersin'e taşındı. Bir süre sonra ikamet yenilemek için Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giden aile, ortanca çocukları Bakrı Abouras'un kayıtlarda ölü olarak görüldüğünü fark etti. Depremin ardından kayıtlarda, Hatay'da öldüğü görülen oğullarının yaşadığını kanıtlamak için Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne dilekçe yazan ve adliyeye de başvuran aile, bir sonuç alamayınca avukat aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Ailenin avukatı Hibe Gökdalp ise "3 çocuk, anne ve baba kayıtlarını yeniledi fakat ortanca çocuk Bakrı, resmi kayıtlarda ölü olduğu için ikamet iznini yenileyemedi. Çocuk aslında hayatta ama resmi kayıtlarda ölü olarak görünüyor. Bununla ilgili aile birçok yere müracaatta bulundu, hatta hiç ilgileri olmadığı halde Hatay ilinde ölü olarak görüldüğü için aile oraya da gitti. Oradaki yetkililere ve resmi makamlara müracaat ettiler fakat bu konuda bir çözüm sağlayamadılar. Aile şu anda Mersin'de yaşamaktadır. Bakrı ölü olarak görüldüğü için resmi işlerin hiçbirini yapamıyor. Bakrı'nın hayatta olduğunu kanıtlamak için biz gerekli hukuksal süreci başlattık. Umarım en yakın zamanda kimliğine ve hüviyetine kavuşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.