Depremde kaybettikleri sınıf arkadaşları adına kütüphane kurdular

Depremde kaybettikleri sınıf arkadaşları adına kütüphane kurdular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman adına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Neslihan Narman adına mezun olduğu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde öğrenim gören Neslihan Narman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde memleketi Besni ilçesinde oturduğu binanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Narman adına mezun olduğu Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir kütüphane açmak isteyen lise ve üniversite arkadaşları, kitap ve dolap çalışmalarını tamamladı.

Kütüphanenin açılışı için İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, depremde hayatını kaybeden Besnili öğrenci Neslihan Narman ile tüm deprem şehitlerine rahmet diledi.

Depremin bölgede büyük yaralar açtığını ifade eden Demirel, ülkenin bir daha böyle bir afet yaşamaması temennisinde bulunurken, okul bünyesinde açılan kütüphaneye destek veren Narman'ın sınıf arkadaşları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Törene, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Narman'ın ailesi ve okul arkadaşları, kütüphaneye katkıda bulunanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 8 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.