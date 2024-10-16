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Depremde Kahraman Öğretmen: Özel Öğrencisini Kucağında Taşıdı

Depremde Kahraman Öğretmen: Özel Öğrencisini Kucağında Taşıdı
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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, deprem anında özel gereksinimli öğrencisini kucağına alarak güvenli bir alana götürdü. O anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MALATYA'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, özel gereksinimli öğrencisini kucağına alıp, güvenli bölgeye götürdü. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem kentin birçok ilçesinde de etkili şekilde hissedildi. Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, öğrencisi A.K.'yı kucağında taşıyarak, güvenli alana tahliye etti. O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Deprem

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