Şehit Polis Ali Torbacı'nın Adı Yaşatıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinedeki polis merkezine depremde hayatını kaybeden polis memuru Ali Torbacı'nın ismi verildi.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde görevi başındayken yaşamını yitiren Arabanlı polis memuru Ali Torbacı'nın ismi ilçe emniyet amirliğine verildi.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Araban ilçemizde yer alan polis merkez amirliğinin ismi şehidimizin hatırasını ve adını yaşatmak amacıyla Şehit Ali Torbacı Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirilmiştir." dedi.

Programda, İlçe Müftüsü Muhammet Konuksever, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya ile polis memuru Ali Torbacı'nın ailesi katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
